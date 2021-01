Il Milan è a caccia di un vice-Theo Hernandez e per questo ha avviato da qualche giorno i dialoghi con il Barcellona per Junior Firpo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi è in programma un contatto anche con i rappresentanti del terzino, tra cui c'è anche Sufi Abdelkader, il papà di Brahim Diaz.