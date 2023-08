Gazzetta - Milan, Origi sempre in uscita: il West Ham è l’alternativa alle proposte arabe

Divock Origi, arrivato un anno fa al Milan a parametro zero, è già in uscita dopo una sola stagione in rossonero. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi si augurano che la Premier League sia pronta ad riaccogliere l'attaccante belga: il West Ham è l’alternativa alle proposte arabe.