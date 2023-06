Gazzetta - Milan, per l'attacco il primo nome della lista è Openda. Ma occhio ad Arnautovic

MilanNews.it

Il grande obiettivo del Milan per il mercato estivo sarà il centravanti da affiancare ad Olivier Giroud. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome della lista dei rossoneri è Lois Openda del Lens, che però piace a tanti e quindi il Diavolo sta valutando anche delle alternative come Morata, Scamacca e soprattutto Marko Arnautovic. Il giocatore del Bologna, che potrebbe partire per 3-5 milioni di euro, è l'attaccante per cui finora Maldini e Massara si sono mossi di più.

Da capire se arriverà eventualmente come terza punta oppure come rinforzo principale. Nel secondo caso, la delusione dei tifosi milanisti sarebbe enorme perchè sperano certamente in un profilo diverso.