Gazzetta - Milan, per la trequarti occhi su Baldanzi: è il perfetto identikit del rinforzo rossonero

© foto di Federico De Luca 2023

Tra i profili che piacciono di più per la trequarti rossonera, c'è sicuramente Tommaso Baldanzi, giocatore classe 2003 dell'Empoli che il Milan tiene d'occhio da diverso tempo. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il giovane trequartista, che si sta mettendo in mostra nel Mondiale Under 20, è il perfetto identikit del rinforzo rossonero in quanto ha già dato prova di forza e potrebbe certamente valorizzare il suo potenziale in rossonero.