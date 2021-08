Gazzetta - Milan, spunta l'interesse dello Spezia per Krunic

Rade Krunic è molto stimato da Stefano Pioli e dalla dirigenza milanista, ma in caso di offerte per il bosniaco il Milan le valuterebbe. Come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, nelle ultime ore lo Spezia, che nei giorni scorsi aveva già fatto un sondaggio per riprendere Pobega, avrebbe manifestato un interesse per l'ex centrocampista dell'Empoli.