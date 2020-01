Suso è in attesa di conoscere il suo destino. Lo spagnolo ha chiesto al Milan di essere ceduto e adesso aspetta notizie. Il Siviglia ha mostrato un certo interesse per l’esterno rossonero, ma ora dovrà accontentare le richieste del club di via Aldo Rossi: come riporta La Gazzetta dello Sport, dai 40 milioni della clausola si può scendere a 25-30 milioni.