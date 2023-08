Gazzetta - Tentativo del Milan per En-Nesyri del Siviglia, ma porta chiusa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella mattinata di oggi il Milan ha provato a fare un tentativo per Youssef En-Nesyri del Siviglia, attaccante classe 1997 campione d'Europa League: "niente da fare però, porta chiusa: la punta - si legge - non vuole trasferirsi in prestito".