Gazzetta: "Theo saluta: va da Inzaghi. Thiaw, Musah e Royal sono i prossimi a partire"

"Theo saluta: va da Inzaghi. Thiaw, Musah e Royal sono i prossimi a partire": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato in uscita del Milan. Theo Hernandez diventerà a breve un nuovo giocatore dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, ma i rossoneri sono al lavoro anche per piazzare altri giocatori come per esempio Malick Thiaw, anche se è quasi sfumata la trattativa con il Como, Yunus Musah, ad un passo dal trasferimento al Napoli qualche settimana fa e ora nel mirino del Nottingham Forest, e Emerson Royal, il quale vorrebbe tornare al Betis, ma il Milan non vuole cederlo in prestito secco.

In attesa dell'ufficialità, a confermare l'addio di Theo Hernandez è stato il suo compagno di fascia Rafael Leao che lo ha salutato così su Instagram: "Ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase. Sentirò moltissima la tua mancanza, perché col passare degli anni sei diventato una persona importante per me. Non doveva finire in questo modo, ma la vita è fatta di sfide. Buona fortuna in questo nuovo cammino, come sempre farò il tifo per te e per noi!". Infine la firma, con la crasi dei due cognomi che hanno fatto sognare i tifosi rossoneri: 'THEAO'"