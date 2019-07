GDM - In chiusura la trattativa per Andrè Silva al Monaco

Andrè Silva-Monaco trattativa in chiusura. Il Milan sta per cedere l'attaccante portoghese al club monegasco, operazione ormai in chiusura. L'attaccante ha già trovato l'accordo con il club francese quindi ora si tratta di trovare quello tra club. La cessione di Andrè Silva aiuterà anche il club rossonero a finanziare il colpo Angel Correa dall'Atletico Madrid, per il quale adesso il Milan proverà a stringere aspettando anche gli sviluppi della trattativa che potrebbe portare Cutrone al Wolverhampton.