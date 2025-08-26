Gimenez opzione per la Roma in caso di addio di Dovbyk

vedi letture

Il calciomercato rossonero può riservare ancora molte sorprese. Per prima cosa il Milan aspetta il via libera dallo Sporting Club Lisbona per accogliere quello che sarà il nuovo attaccante rossonero, Conrad Harder, 20 anni e nazionale danese, che approderà in rossonero per una cifra complessiva di 27 milioni di euro dopo che l'anno scorso il club portoghese lo aveva prelevato dal Nordsjaelland per circa 19 milioni di euro. Potrebbe però non essere l'unico movimento in attacco.

Il Milan monitora sempre da vicino la situazione di Dusan Vlahovic, profilo su cui Massimiliano Allegri ha spinto moltissimo in questi mesi e che vorrebbe per completare il reparto. L'arrivo di Harder, secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, non esclude un possibile affondo nelle ultime ore di mercato per il centravanti serbo. Molto dipenderà dalle richieste sullo stipendio dell'entourage del calciatore e anche e soprattutto da un'eventuale partenza di Santiago Gimeneze: per il CorSera, il centravanti messicano è un'opzione per la Roma di Gasperini in caso di partenza di Dovbyk che è seguito dal Villarreal.