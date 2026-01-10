Gozzini fa notare: "Difficile trovare squadre in cui i più pagati siano portiere e numero 10"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Mike Maignan: "Difficile trovare squadre in cui i più pagati siano portiere e numero 10: di solito chi segna guadagna più di chi evita i gol altrui. Resta però un ultimo nodo da sciogliere per chiudere l’affare: le commissioni richieste dagli agenti. Altre cifre pesanti in quanto Mike, a scadenza a giugno, sarebbe già libero di accordarsi con altre società. E i suoi manager di incassare tanti soldi: i club interessati non avrebbero da spendere sul cartellino. Saranno argomento di un incontro imminente con la dirigenza rossonera: se verrà subito sciolto, si potrà passare in fretta a stesura e firma dei contratti. Altrimenti servirà altro tempo, che potrebbe liberare il groviglio o magari renderlo ancora più fitto. Il tema in passato aveva ostacolato la buona riuscita di altri affari. I rapporti tra le parti sono comunque distesi e anche il Milan, che ha il sì del portiere francese, considera inevitabile il tema provvigioni. Legittimo anche da parte dello staff di Maignan, che nei mesi scorsi ha ricevuto diverse chiamate dall’estero.

Chelsea, Bayern Monaco e anche Juventus (prefisso italiano stavolta) sono tra i club che, in caso di svincolo, sarebbero stati felici di accogliere il giocatore. La trattativa con il Milan si era nel frattempo interrotta: il discorso è ripreso in seguito alle grandi prove di Maignan, restituito ai suoi livelli da Allegri e il suo staff. Lo stesso Max ha riconosciuto i meriti del preparatore dei portieri Filippi. È l’allenatore però a essersi esposto con la dirigenza: la ricostruzione di un Milan ambizioso non può prescindere dalla permanenza del suo grande portiere".