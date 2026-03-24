Gozzini: "Il Fulham ha fatto sapere al Milan di avere intenzione di esercitare il riscatto per Chukwueze"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Samuel Chukwueze: "Samuel Chukwueze è una delle incognite per il mercato estivo del Milan, ora più vicina a essere risolta. Il Fulham ha fatto sapere al club rossonero di avere intenzione di esercitare il riscatto per l'esterno nigeriano. La prima puntata era andata in scena in estate, quando il Fulham aveva preso Chukwueze in prestito con un diritto di riscatto da 24 milioni.

I 24 milioni del riscatto naturalmente per il Milan possono essere importanti in vista dell'estate. Il club rossonero deve preparare la prossima stagione, in cui sarà impegnato in campionato e Champions: sarà necessario allungare la rosa, in un mercato che si annuncia impegnativo. Incassare oltre 20 milioni e non dover pagare un ingaggio da 4 milioni netti a stagione permetterebbe di affrontare con più serenità i dilemmi della campagna acquisti. Quanto a Chukwueze, il Fulham può essere una buona soluzione per consolidarsi a livello internazionale: a Craven Cottage di questi tempi si sta bene - la squadra è nona in Premier - e Samu nei due anni di Milan ha dimostrato di faticare a inserirsi nel contesto italiano. Il 3-5-2 di Allegri, che non prevede esterni offensivi, non sembra la soluzione ideale per rilanciarlo".