Gozzini svela il contratto di Rabiot: "Bonus ricco in caso di Scudetto, pesante per Coppa Italia o Supercoppa"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul contratto di Adrien Rabiot: "Con il Milan, Rabiot ha sottoscritto un accordo fino all’estate del 2028, con stipendio molto più basso rispetto ai 5 milioni di euro di Marsiglia. Più basso del Marsiglia e più contenuto di quanto il Milan stesso gli offriva nell’estate scorsa, prima che Rabiot decidesse di tornare in Francia. Oggi ha accettato una proposta meno pesante pur di ritrovarsi protagonista in Italia, insieme a un allenatore che conosce e che ne valorizza al massimo il potenziale. Poi, un modo per guadagnare di più c’è, e il Milan sarebbe ben felice di pagare: nel contratto del francese ci sono infatti premi pesanti, legati al rendimento personale ma soprattutto di squadra.

C’è un ricco bonus se vincerà la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana, uno ancora più ricco se trionferà in campionato. Una scelta che dimostra anche la fiducia di Adrien verso la squadra e la sua forza: Rabiot crede di poter aggiungere alla sua bacheca un primo trofeo rossonero. Se il conto di Modric salirebbe a 35, quello dell’ex Juve (scudetto e tre coppe nazionali in bianconero) si alzerebbe a quota ventidue, la maggior parte conquistati con il Psg. Il Milan con loro ha fatto il pieno di esperienza ai vertici".