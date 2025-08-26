Guidi rivela: "Ieri pomeriggio, da Casa Milan, è partita una chiamata alla Seg, l’agenzia che segue Hojlund, per un ultimo tentativo"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it raccontando un retroscena di mercato: "Nella saga “Il mistero del nuovo centravanti del Milan”, vero tormentone dell’estate di mercato, una parte da protagonista – almeno in alcune puntate – l’ha recitata Rasmus Hojlund. L’attaccante danese del Manchester United è stato per settimane l’obiettivo primario dei rossoneri, che poi hanno virato improvvisamente su Boniface e, dopo essersi “scottati” con il nigeriano del Bayer, ora sono in chiusura per Conrad Harder. Eppure, ieri pomeriggio, da via Aldo Rossi è partita una chiamata alla Seg, l’agenzia che segue Hojlund. Un ultimo tentativo per informarsi se fosse cambiata la situazione dell’ex Atalanta, che aveva posto come condizione per sbarcare a Milano un obbligo perlomeno condizionato a obiettivi sul riscatto dopo l’anno in prestito. Hojlund, però, ora è in trattativa con il Napoli e i margini per re-inserirsi erano evidentemente così stretti da convincere il Diavolo a spingere sul fronte Harder".

NAPOLI IN CHIUSURA PER HOJLUND

Nuovi sviluppi sulla trattativa Napoli-Manchester United per Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il club partenopeo è aperto a inserire l'obbligo di riscatto per arrivare al danese, che scatterebbe al raggiungimento di determinati obiettivi come presenze, reti e qualificazione in Champions League.

A questo punto strada spianata per il Napoli. In ballo la formula più che le cifre, visto che la valutazione del cartellino è di circa 40-45 milioni di euro e trova tutti d'accordo. Da capire invece come verrà agevolato il calciatore, che vorrebbe maggiori garanzie per quanto riguarda il riscatto.