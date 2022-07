HLN - Trattativa De Ketelaere: non c'è ancora accordo tra Milan e Bruges

MilanNews.it

Stando a quanto riportato dalla testata belga HLN, non c'è ancora nessun accordo tra Milan e Club Bruges per Charles De Ketelaere, nonostante i rossoneri abbiano aumentato l'offerta proponendo alla dirigenza belga 31 milioni più 4 di bonus per il trequartista classe 2001; il Club Bruges, infatti, non scende dalla richiesta di 35 milioni di euro, magari raggiungibili con una parte fissa un po' più alta e successivi bonus. Secondo i colleghi fiamminghi, inoltre, non è prevista per oggi una svolta definitiva nella trattativa.