Hojlund sempre più vicino al Napoli. I partenopei aprono all'obbligo di riscatto

Nuovi sviluppi sulla trattativa Napoli-Manchester United per Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il club partenopeo è aperto a inserire l'obbligo di riscatto per arrivare al danese, che scatterebbe al raggiungimento di determinati obiettivi come presenze, reti e qualificazione in Champions League.

Prima di chiudere per Conrad Harder, la dirigenza del Milan si sarebbe informata per sapere se fosse cambiato qualcosa nelle priorità dell'attaccante del Manchester United, che aveva posto come condizione per sbarcare a Milano un obbligo perlomeno condizionato a obiettivi sul riscatto dopo la stagione in prestito. I margini per inserirsi nella trattativa tra il Napoli e il classe 2003 erano talmente minimi, che così il Milan ha deciso di virare sull'attaccante dello Sporting CP.

A questo punto strada spianata per il Napoli. In ballo la formula più che le cifre, visto che la valutazione del cartellino è di circa 40-45 milioni di euro e trova tutti d'accordo. Da capire invece come verrà agevolato il calciatore, che vorrebbe maggiori garanzie per quanto riguarda il riscatto.