I prossimi 10 giorni potrebbero essere decisivi per Joshua Zirkzee

Domani 1° luglio è un giorno importante, come ogni anno. Per prima cosa si apre ufficialmente la nuova stagione, in secondo luogo comincia il calciomercato. Questo per il Milan significa solo una cosa: da domani sarà possibile pagare la clausola di 40 milioni per Joshua Zirzkee. L'attaccante olandese del Bologna è il primo obiettivo della lista rossonera per l'attacco e il Diavolo è totalmente intenzionato a mettere sul piatto la cifra richiesta dalla condizione di vendita. A lasciare tutto in standby, oltre all'Europeo, è soprattutto la richiesta dei 15 milioni di commissione dell'agente Kia Joorabchian.

Domani sarà il primo giorno utile per pagare la clausola e il Milan deve stare attento anche al possibile inserimento del Manchester United che, secondo i media inglesi, potrebbe essersi deciso a spendere questi soldi per Zirkzee. Per questo, secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, i prossimi 10 giorni saranno decisivi per l'affare Joshua Zirzkee. Il Milan proverà ancora ad abbassare le pretese dell'agente, forte di un accordo già trovato con il giocatore.