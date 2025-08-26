Il Como ha incontrato gli agenti di Alex Jimenez nella giornata di oggi

Oggi alle 15:50
di Francesco Finulli

La possibilità che Alex Jimenez lasci il Milan prima del gong della fine della sessione estiva di calciomercato, si fanno sempre più concrete. Secondo quanto riporta questo pomeriggio l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, di Sky Sport 24, nella giornata di oggi il Como ha incontrato gli agenti del terzino spagnolo rossonero.

Il calciatore, sul quale il Real Madrid gode ancora di un diritto di recompra l'estate prossima, è stato contattato da Cesc Fabregas. Il giocatore non è entrato nelle grazie di Allegri e i lariani spingono per il prestito con diritto di riscatto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore per una pista che potrebbe scaldarsi da un momento all'altro.