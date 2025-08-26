Il Como ha incontrato gli agenti di Alex Jimenez nella giornata di oggi
La possibilità che Alex Jimenez lasci il Milan prima del gong della fine della sessione estiva di calciomercato, si fanno sempre più concrete. Secondo quanto riporta questo pomeriggio l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, di Sky Sport 24, nella giornata di oggi il Como ha incontrato gli agenti del terzino spagnolo rossonero.
Il calciatore, sul quale il Real Madrid gode ancora di un diritto di recompra l'estate prossima, è stato contattato da Cesc Fabregas. Il giocatore non è entrato nelle grazie di Allegri e i lariani spingono per il prestito con diritto di riscatto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore per una pista che potrebbe scaldarsi da un momento all'altro.
.@Como_1907, nella giornata di oggi contatto con gli agenti di Álex Jiménezhttps://t.co/AxniYjvd6Y— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 26, 2025
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan