Il Como insiste per Jimenez e insidia il Bournemouth: offerta da 28 milioni
MilanNews.it
Il Como insiste per Alex Jimenez. Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, la società Lariana avrebbe presentato una nuova offerta da 28 milioni di euro per il laterale spagnolo, cercando così di insediare la forte concorrenza del Bournemouth.
Ad oggi, stando a quanto anticipato dalla redazione di MilanNews.it, le Cherries restano in vantaggio nella corsa al classe 2005, complice la volontà del ragazzo di trasferirsi in Premier League. La questione formula potrebbe però fare la differenza, perché mentre il club inglese offre un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe poi obbligo, il Como punta sul titolo definitivo.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Allegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazionedi Luca Serafini
Le più lette
3 Allegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Primo Piano
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com