Il Como insiste per Jimenez e insidia il Bournemouth: offerta da 28 milioni

Il Como insiste per Jimenez e insidia il Bournemouth: offerta da 28 milioniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:20Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Il Como insiste per Alex Jimenez. Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, la società Lariana avrebbe presentato una nuova offerta da 28 milioni di euro per il laterale spagnolo, cercando così di insediare la forte concorrenza del Bournemouth

Ad oggi, stando a quanto anticipato dalla redazione di MilanNews.it, le Cherries restano in vantaggio nella corsa al classe 2005, complice la volontà del ragazzo di trasferirsi in Premier League. La questione formula potrebbe però fare la differenza, perché mentre il club inglese offre un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe poi obbligo, il Como punta sul titolo definitivo. 