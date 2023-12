Il Fenerbahce non molla Krunic: se parte ecco chi è l'obiettivo rossonero

Rade Krunic è marcato strettissimo dal Fenerbahce. I primi contatti sonon avvenuti quest'estate con Pioli e il Milan che si sono tenuti stretti il giocatore che aveva conquistato la titolarità. Il problema però si riproporrà nelle prossime sessioni perché i turchi non mollano l'osso e possono approfittare anche della situazioni di standby per il rinnovo. Il contratto del bosniaco scade nel 2025 e i discorsi di prolungamento si sono arenati con Rade che vorrebbe un aumento da 1.5 a 2.5 milioni all'anno. Dunque non è detto che si potrà trattenere il giocatore, tra gennaio e luglio.

Il Milan eventualmente ha già un nome in cima alla lista per sostituirlo. Si tratta del centrocampista classe 2001 Samuele Ricci, in forza al Torino, e molto cercato dalla Lazio in estate. Ricci è iscritto alla lista dei papabili nuovi obiettivi rossoneri ma per il suo arrivo, come pure di un altro nel suo ruolo, tutto è vincolato proprio da Krunic. Se il bosniaco dovesse partire, anche a gennaio, il Milan potrebbe fiondarsi sul calciatore granata, anche a gennaio. Lo scrive questa mattina Tuttosport.