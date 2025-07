Il Flamengo ha avviato le trattative con il Milan per Emerson Royal

La breve ma intensa telenovela relativa al futuro di Emerson Royal si arricchisce di una nuova puntata. Nel pomeriggio di ieri il terzino brasiliano sembrava promesso sposo al Besitkas, ma qualcosa nei piani del calciatore e del club turco sono cambiati all'ultimo.

Complice la cessione oramai imminente di Wesley alla Roma, il Flamengo ha sfruttato questa situazione per inserirsi di prepotenza nelle trattative per Emerson Royal. Nonostante avesse raggiunto un accordo di massima con il Milan, il club di Istanbul ha deciso di uscire dalla corsa al brasiliano lasciando strada spianata alla società Rubo-Negra che non se l'è fatto ripetere più di una volta.

Stando ai colleghi di Globo, infatti, proprio in queste ore il Flamengo ha avviato con il Milan la trattativa per Emerson Royal, dicendosi addirittura disposto a riportare in Brasile il terzino a titolo definitivo pur di non portare per le lunghe questo discorso.