Il futuro di Rabiot è ancora tutto da scrivere: diverse squadre interessate al 14 della Juventus

Continua a tenere banco dalle parti della Continassa il discorso relativo al futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, in scadenza con la Juventus fra una manciata di giorni, non avrebbe ancora deciso se indosserà o meno la maglia bianconera nella prossima stagione.

Nelle scorse settimane MilanNews.it ha lanciato una clamorosa indiscrezione secondo la quale il Milan avrebbe contattato l'entourage di Rabiot per valutare la fattibilità di un'operazione che avrebbe dell'incredibile (CLICCA QUI), ma il Diavolo non sarebbe, ovviamente, l'unica squadra in corsa. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, tante altre grandi d'Europa avrebbero mostrato interesse nei confronti del centrocampista francese, come ad esempio il Real Madrid di Carlo Ancelotti, mettendo ulteriore pressione alla Juventus che dal canto suo spera di risolvere al più presto la situazione.

Dal ritiro della Nazionale francese in Germania, poi, lo stesso Rabiot è uscito allo scoperto in merito al suo futuro rilasciando alcune dichiarazioni forti in conferenza stampa: "Thiago Motta è un grande allenatore, ha fatto molto bene in Italia da quando è lì. Abbiamo giocato diverse stagioni insieme, ma questo non sarà determinante nella mia scelta: lui ha la sua carriera da portare avanti e io la mia. In ogni caso In ogni caso è un'ottima scelta per la Juventus. Pensavo che il mio futuro si sarebbe deciso prima dell'Europeo. Non è così, ma questo non mi preoccupa. Io sono concentrato sulla concorrenza, questo argomento l'ho messo da parte. Sto parlando con il mio agente ma per ora l'argomento l'ho messo da parte. Il periodo alla Juve mi ha fatto molto bene. Stare con grandi giocatori e far parte di un'istituzione come la Juve mi ha fatto crescere".