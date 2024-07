Il Giornale - Continuano i dialoghi tra il Milan e Samardzic

Secondo quanto riferisce questa mattina Il Giornale, stanno andando avanti i dialoghi tra il Milan e Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che ha una valutazione di 25 milioni di euro. Il giocatore serbo sembra aver aperto al sua trasferimento in rossonero e ora il club di via Aldo Rossi dovrà trovare un'intesa con la società friulana.

Andrea Sottil, ex tencico di Samardzic in bianconero, ha parlato così di lui a Milannews.it: "Se è pronto per il grande salto in una squadra come il Milan? Sono convinto che lo sia. Chiaro che debba ancora completarsi ma in una grande società come il Milan troverebbe tutto quello che serve per migliorarsi ancora. Inoltre dico che quando vai a giocare con i più bravi ti esalti di più".