Il mercato potrebbe non fermarsi qui: occhio a Fabbian e Moncada ha visionato Uche

vedi letture

Sarà Conrad Harder l'ultimo colpo del Milan in questa sessione di mercato? La partita contro la Cremonese, se doveva dare un'indicazione, è stata chiara: servono ulteriori rinforzi, possibilmente in difesa.

Eppure, gli indizi portano a sì, eventuali rinforzi, ma no, non nel reparto arretrato. Si ta trattando Giovanni Fabbian, centrocampista italiano classe 2003 che nella passata stagione con il Bologna ha vinto una Coppa Italia totalizzando 41 presenze, 4 gol e 1 assist in tutte le competizioni. Per il giocatore felsineo il club rossonero sarebbe disposto ad investire circa 15 milioni di euro complessivi, 12-13 dei quali di base fissa.

Il suo futuro è però legato a quello di Yunus Musah, finito seriamente nel mirino dell'Atalanta che l'avrebbe messo nel mirino perché sostituto ideale di Marco Brescianini, sempre più vicino al Napoli. Nel momento in cui l'americano dovesse salutare in direzione Bergamo, il Milan affonderebbe il colpo per il classe 2003, forte dell'incasso di circa 25 milioni di euro complessivi della cessione dell'ex Valencia.

Nella serata di ieri, lunedì 25 agosto, è stato visto il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, allo stadio "Sanchez Pizjuan" di Siviglia per la partita Siviglia-Getafe. Il nome sul taccuino è quello di Christantus Uche del Getafe.

22 anni, trequartista, è nazionale nigeriano e ha fatto esordio con le Super Eagles a maggio. Nella passata stagione, la sua prima ne LaLiga, ha segnato 4 reti e servito 6 assist. Si è presentato ai nastri di partenza di questo torneo segnando un gol e servendo un assist nel successo degli azulones sul campo del Celta Vigo per 0-2. La sua valutazione per Transfermarkt è di 15 milioni di euro.