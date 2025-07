Il Milan ha già un accordo con Estupinan: i dettagli

Potrebbe dunque essere Pervis Estupinan l'erede al Milan di Theo Hernandez. Dopo il tentativo (fallito) per Archie Brown, la dirigenza rossonera ha deciso di virare su un profilo d'esperienza come il classe 1997 che in un campionato super competitivo come la Premier League non ha mai sfigurato.

Negli scorsi giorni è stata anche presentata una prima offerta ufficiale al Brighton, ma i 12 milioni proposti non sono ovviamente bastati ai Seagulls che ne chiederebbero addirittura 23. Il Milan è pero fiducioso di riuscire a trovare un accordo a metà strada, forte anche dell'accordo già raggiunto con lo stesso Estupinan. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che l'esterno ecuadoriano avrebbe già aperto alla possibilità di firmare un quadriennale rossonero, con opzione sul quinto anno, a 2 milioni di euro a stagione.