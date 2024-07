Il Milan ha l'accordo con Royal: ma la forbice con gli Spurs è ampia

La casella "nuovi acquisti" del Milan, al momento, rimane ancora vuota. I rossoneri ancora non hanno affondato il colpo su nessun obiettivo di mercato, nonostante ci sia da molto tempo la priorità della punta, così come la volontà di rinforzare il centrocampo e la difesa. Per quest'ultimo reparto il club rossonero si sta muovendo con decisione per Emerson Royal. Fonseca, nuovo allenatore del Milan, ha richiesto un terzino destro in modo tale da avvicinare il livello di questa fascia rispetto a quella opposta, dove il rendimento di Theo Hernandez pare irraggiungibile.

Il Corriere dello Sport oggi sottolinea che Royal è un obiettivo concreto della dirigenza rossonera e che il club ha già trovato l'accordo con il giocatore, desideroso di rilanciarsi in questa nuova avventura. Nonostante l'accordo totale sullo stipendio con il brasiliano e il suo entourage, manca ancora quello con il Tottenham, la cosa più importante. La differenza tra domanda e offerta è molto ampia: gli Spurs chiedono 20-25 milioni, il Diavolo ne offre molto meno, circa 15.