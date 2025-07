Il Milan lavora anche sulle uscite: Chukwueze piace al Fulham

Jashari, Doué, Vlahovic ma non solo. In questo calciomercato il Milan sta lavorando tanto anche sul fronte delle uscite, anche perché Max Allegri a più riprese ha ribadito il concetto di non volere una squadra troppo numerosa dovendo affrontare appena due competizioni, ovvero campionato e Coppa Italia.

A fronte di questo la dirigenza rossonera è al lavoro per sfoltire la rosa del livornese, liberandosi di quei calciatori che in gergo vengono volgarmente definiti "esuberi". Tra questi rientra anche Samuel Chukwueze, il cui nome nel corso di questo calciomercato è stato accostato con insistenza soprattutto ad alcuni club spagnoli, Real Betis su tutti. Stando a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, però, il nigeriano avrebbe pretendenti anche in Premier League, con il Fulhma che a fari spenti starebbe studiando il suo dossier per capire se ci possano essere margini per portarlo in Inghilterra.