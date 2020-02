Il Milan non molla Robinson: in estate l'affare potrebbe andare in porto

La trattativa per il passaggio di Antonee Robinson dal Wigan al Milan è sfumata all'ultimo momento. Il trasferimento del terzino, secondo Sky Sport, sarebbe stato bloccato a causa di una piccola anomalia riscontrata durante le visite mediche, che avrebbe richiesto analisi più approfondite. Il tempo a disposizione era poco, quindi i rossoneri hanno preferito riportare Diego Laxalt a Milanello, ma in estate Maldini e Boban potrebbero tornare alla carica, perché il giocatore interessa e non poco.