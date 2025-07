Il Milan rilancia per Estupinan: 15 milioni al Brighton per l'ecuadoriano

vedi letture

Pervis Estupinan è il prescelto per sostituire Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Dopo la vicenda Archie Brown, la dirigenza rossonera ha deciso di puntare su un profilo comunque esperto che in Premier League non ha mai sfigurato.

In questi giorni il Milan si è visto rigettare una prima offerta da 12 milioni di euro per l'esterno ecuadoriano, vista la richiesta da almeno 23 milioni di euro che il Brighton fa per il cartellino del classe 1997. La distanza tra i due club persiste, ma dalle parti di via Aldo Rossi trapela cauto ottimismo complice la volontà del calciatore di vestire rossonero. Questa però non basta, ed il Milan ne è consapevole al punto che sarebbe pronto a rilanciare per Estupinan presentando agli inglese una seconda offerta da 15 milioni per il cartellino del terzino, bonus esclsui.