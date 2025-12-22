Il Milan si muove per il difensore, i nomi di Di Marzio. Piacciono Skriniar e Dier, da monitorare Gatti
MilanNews.it
Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Calciomercato - L'Originale, parla delle prossime mosse del Milan dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug in serata:
"Il Milan ora deve fare un difensore, sta cercando di capire chi potrà muoversi in prestito. Skriniar piacerebbe ma è il capitano del Fenerbahce che difficilmente lo lascerà. Piace anche Dier del Monaco, ex Bayern Monaco, di ritorno da un infortunio. Attenzione al nome di Gatti, c’è un nome con Allegri molto forte: rientrerà dall’infortunio e bisogna capire se rientrerà nelle scelte di Spalletti. Il Milan potrebbe farsi trovare pronto, sempre che la Juventus lo dia".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Füllkrug al Milan, Moretto: "Il diritto di riscatto non è di 15 milioni. La cifra è più accessibile e favorevole ai rossoneri"
E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non bastadi Antonio Vitiello
Le più lette
1 E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Horst Heldt: "Fullkrug sempre rotto e vecchio? Le conclusioni affrettate sono superficiali. Farà come Bierhoff in Italia"
Luca SerafiniLa differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com