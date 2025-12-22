Il Milan si muove per il difensore, i nomi di Di Marzio. Piacciono Skriniar e Dier, da monitorare Gatti

Il Milan si muove per il difensore, i nomi di Di Marzio. Piacciono Skriniar e Dier, da monitorare GattiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:34Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Calciomercato - L'Originale, parla delle prossime mosse del Milan dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug in serata:

"Il Milan ora deve fare un difensore, sta cercando di capire chi potrà muoversi in prestito. Skriniar piacerebbe ma è il capitano del Fenerbahce che difficilmente lo lascerà. Piace anche Dier del Monaco, ex Bayern Monaco, di ritorno da un infortunio. Attenzione al nome di Gatti, c’è un nome con Allegri molto forte: rientrerà dall’infortunio e bisogna capire se rientrerà nelle scelte di Spalletti. Il Milan potrebbe farsi trovare pronto, sempre che la Juventus lo dia".