Il Milan si rifà il look in mediana: Xhaka dopo Modric, a breve summit col suo entourage

vedi letture

Il Milan si rifà il look in mediana. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale dopo la cessione ufficiale di Reijnders al Manchester City e con Musah destinato ormai al Napoli il Diavolo metterà pesantemente mano al reparto centrale della formazione di Allegri. Un colpo, del resto, è già stato definito: quel Luka Modric che, non appena finirà il Mondiale per Club, svolgerà le visite mediche col Diavolo.

Non solo il campione croato, il Milan vuole chiudere a stretto giro anche per Granit Xhaka. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un incontro importante tra l'entourage del centrocampista svizzero e il management rossonero per capire la volontà del giocatore e i margini di manovra con il Bayer Leverkusen. Xhaka apprezza l'interesse del Milan, ma non disdegnerebbe neanche la permanenza in Germania. Costo dell'operazione: almeno 10 milioni di euro.

Accanto a questi due calciatori più esperti, Tare vuole andare ad aggiungere dei giovani in rampa di lancio. Il preferito in assoluto resta Ardon Jashari, ma il Bruges spara alto: servono 40 milioni di euro per strapparlo al club belga. L'alternativa è Javi Guerra, seguito da Geoffrey Moncada già nella passata stagione: classe 2003 spagnolo, valutato 25 milioni di euro dal Valencia.