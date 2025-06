Loftus-Cheek via? Ad Allegri piace: la sua fisicità potrebbe essere utile in mezzo al campo

Negli ultimi giorni, il nome di Ruben Loftus-Cheek è stato accostato con insistenza alla Lazio dove in panchina è tornato Maurizio Sarri: i due hanno lavorato insieme al Chelsea e quell'anno il centrocampista ha giocato una delle migliori stagioni della sua carriera. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, non sarà però facile per i biancocelesti convincere il Milan a cederlo, in particolare Massimiliano Allegri che lo apprezza molto. La sua fisicità potrebbe essere utile in mezzo al campo.

Questi i numeri stagionali di Loftus-Cheek con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 19

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 1

PRESENZE TOTALI: 28

MINUTI IN CAMPO: 1384'

GOL: 0

AMMONIZIONI: 3