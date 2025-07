Il Milan vuole avvicinarsi a Guéla Doué migliorando la propria offerta allo Strasburgo

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un punto importante sul calciomercato in entrata del Milan, fra Jashari, Vlahovic, Doué e Emerson Royal.

"Resta il primo nome per la corsia di destra. Non è facile da un punto di vista economico, ma il Milan è intenzionato a migliorare la propria offerta per arrivare ad avvicinarsi a Guela Doué. Ma il Milan sta lavorando soprattutto per migliorare i rapporti freddi con il Chelsea. Lo Strasburgo fa parte dell'emisfero Chelsea. I rapporti tra i due club dopo la situazione Maignan si sono un po' raffreddati, e il Milan sta cercando di lavorare e spingere anche su questo punto. Quindi il Milan vorrà fare un tentativo ulteriore per Guela Doué".

Il PUNTO DAL CORSPORT

Sistemata la fascia sinistra con l'arrivo dal Brighton di Pervis Estupinan, il Milan deve fare lo stesso anche sulla corsia opposta complice l'oramai prossima cessione di Emerson Royal. Nel corso di queste settimane si è parlato tanto di un interesse del Diavolo per l'ex Almeria Marc Pubill, ma alla fine l'Oro Olimpico di Parigi 2024 ha firmato con l'Atletico Madrid.

A dirla tutta lo spagnolo non è mai stata una prima scelta di Max Allegri, che ha sempre visto in Guéla Doué il principale candidato alla fascia destra del Milan. E scrivono i colleghi del Corriere dello Sport che la dirigenza rossonera farà il possibile per accontentare le richieste del suo allenatore, al punto da arrivare anche a migliorare l'ultima offerta presentata allo Strasburgo per l'esterno ivoriano, valutato dal club francese la bellezza di 30 milioni di euro.