Il Napoli vuole chiudere Rafa Marin: il centrale del Real piaceva anche al Milan

A quanto pare la priorità del Napoli per andare a rinforzare la propria difesa non è più Alessandro Buongiorno, visto e considerato che un altro calciatore avrebbe scalato le gerarchie della dirigenza azzurra. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport. L'obiettivo concreto del Napoli per la difesa è Rafa Marin, classe 2002 del Real Madrid che nel corso dell'ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Deportivo Alaves, attirando su di lui l'attenzione anche di un altro importante club di Serie A come il Milan (CLICCA QUI).

De Laurentiis si è dunque deciso, motivo per il quale nei prossimi giorni potrebbero già arrivare novità importanti su questo fronte, con gli uscenti campioni d'Italia pronti ad investire su Rafa Marin per iniziare a mettere le basi per quella che sarà la difesa del futuro.

Il Napoli vuole Rafa Marin e supera il Milan: i numeri del difensore nell'ultima stagione

Rafa Marin in questa stagione ha collezionato 30 presenze con 2217 minuti giocati con la maglia del Deportivo Alaves, frutto di 25 gare da titolare. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, il classe 2002 ha esordito con il Castilla il 2 maggio 2021, entrando come sostituto nella vittoria per 3-1 contro il Badajoz. Successivamente è stato convocato per la prima volta in prima maggiore il 22 dicembre 2021, apparendo in panchina nella vittoria per 2-1 contro l'Athletic Bilbao in Primera Division.