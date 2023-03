Il padre di Retegui: "Col Milan non abbiamo mai parlato, con altre società sì"

Il padre di Mateo Retegui, attaccante del Tigre seguito anche dal Milan e convocato con la nazionale Italiana, si è così espresso sul figlio a calciomercato.com: “Mateo è molto contento della chiamata, orgoglioso ed emozionato di rappresentare una delle nazionali più importanti al mondo. Noi lo accompagneremo per tutto il suo percorso, lui deve rimanere sempre umile e con i piedi per terra. Il ct si era consultato con Veron per prendere informazioni. Sebastian è una figura molto importante nella crescita di Mateo”.

Tante squadre lo seguono...

“E' molto legato al club che l'ha aiutato e ha creduto in lui. Ha un bel rapporto con i dirigenti e con l'allenatore Martinez. Milan? Con loro non abbiamo mai parlato, ma l’abbiamo fatto con altre società. Abbiamo avuto contatti con squadre di Serie A, di Premier League, di Liga e Bundesliga. A gennaio l'ha cercato l'Udinese, ma mio figlio ha preferito rimanere al Tigre per finire la stagione lì. Già prima della convocazione in Nazionale avevamo parlato con squadre importanti, adesso magari ne arriveranno altre”.