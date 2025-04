Il patron del Torino Cairo dice che non ha ancora parlato con nessuno per Ricci

Sono diversi i nomi in orbita Inter per la prossima stagione, sicuramente uno dei più corteggiati è Samuele Ricci del Torino. Il centrocampista dei granata è tra i profili maggiormente accreditati per le grandi nella prossima stagione, in prima fila c'è il Milan ma anche l'Inter sta valutando la possibilità di affondare per il centrocampista granata.

Come riportato da Sky Sport, però il presidente del Torino Urbano Cairo ha smentito voci sulle cessioni di Ricci e Milinkovic-Savic. "Al momento non abbiamo parlato con nessuno e sono voci che non hanno alcun fondamento. La clausola del portiere? Sono cose che si possono cambiare e non è detto, lui è un grande estremo difensore, tra i migliori in Europa".