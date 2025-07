Il presidente del Flamengo conferma la chiusura per oggi dell'affare Royal

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il presidente del Flamengo Boto ha confermato che gli accordi per Royal in Brasile e Wesley alla Roma verranno conclusi oggi.

LE CIFRE DI ROYAL AL FLAMENGO DA MORETTO

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un punto importante sul calciomercato in entrata del Milan, fra Jashari, Vlahovic, Doué e Emerson Royal.

Emerson Royal

"È il nome delle ultime ore, il più discusso, di cui vi abbiamo raccontato tutto, passo dopo passo, perché dall'accordo verbale con il Besiktas si è passati all'inserimento decisivo del Flamengo. E adesso, in questo momento, Emerson Royal è davvero a un passo dal Flamengo. I due club stanno definendo gli ultimi dettagli. Operazione a titolo definitivo sui 9 milioni di euro. Questa è l'indicazione che mi raccontato. Ma chiaramente prima di darla per fatta servono gli ultimi passaggi. È stata una trattativa veramente sorprendente, perché ieri vi avevo raccontato come il Besiktas si era avvicinato tantissimo alle richieste del Milan e del giocatore. Prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni di euro. Tra i club c'era un accordo, e anche con il calciatore, ma in quello stesso tweet in cui vi ho detto "Besiktas vicino a Emerson Royal", vi avevo specificato che il Flamengo aveva chiesto informazioni per lui, perché stava cercando un terzino destro per poi liberare Wesley alla Roma. Ecco il Flamengo nelle ultime ore si è attivato con forza sulla pista Emerson Royal e ha deciso di affondare. Il Besiktas si è defilato, ha lasciato la corsa e adesso il Flamengo ha strada libera per firmare Emerson Royal, che ha già un accordo con il Flamengo. È la destinazione che Emerson Royal avrebbe preferito, tornare in patria era l'idea che più lo stuzzicava, e adesso il Milan è pronto a chiudere la trattativa con il Flamengo".