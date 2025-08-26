Interesse concreto del Fulham per Chukwueze: ma, per ora, non può partire

vedi letture

Così come è stato per Noah Okafor e come potrebbe essere per Yunus Musah nelle prossime ore, anche Samuel Chukwueze sembra essere sul piede di partenza dal Milan che, in presenza di un'offerta congrua, è pronto a far partire il nigeriano ex Villarreal, tagliato anche fuori dal modulo di Allegri se il tecnico livornese vorrà perseguire con la difesa a tre e due uomini in attacco. In particolare, sul numero 21 rossonero c'è l'interesse reale e concreto del Fulham, squadra di Premier League.

A riportarlo, questa mattina, è il Corriere dello Sport che sottolinea come il club londinese sia effettivamente sulle tracce del calciatore del Milan e che potrebbe farsi avanti con un'offerta ufficiale da un momento all'altro. Il "problema" è che, al momento, il Milan non può permettersi di cedere Chukwueze: venerdì si gioca a Lecce e, al netto dell'infortunio di Leao, oltre a Pulisic e Gimenez attesi dall'inizio, il nigeriano è l'unica arma a disposizione di Massimiliano Allegri. In caso di partenza è impensabile non pensare di sostituirlo con un un altro innesto.