Jashari resta una pista viva per il Milan, che parallelamente sta lavorando anche su Javi Guerra

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un po' il punto sul calciomercato in entrata del Milan.

Su Javi Guerra e Ardon Jashari

"Il Valencia ha presentato la proposta di rinnovo scritta a Javi Guerra. Il calciatore spagnolo adesso la vlauterà con attenzione, con calma, senza però dimenticarsi dell'interesse del Milan. Ovviamente è anche una questione di timing. Bisognerà vedere se il Milan riuscirà a sfondare il muro del Bruges anche se mi continuano a ripetere che per Jashari non ci saranno ulteriori rilanci. Quindi la proposta del Milan resterà in teoria, quella, 32.5 + bonus. Il Milan sta forzando molto la mano attraverso la volontà del calciatore, ma bisognerà capire se questo basterà. Sicuramente sono attesi nuovi contatti per capire se questo tipo di strategia porterà dei frutti. Jashari resta una pista viva. Il Milan crede ancora di poter arrivare a Jashari. Parallelamente sta lavorando alla soluzione Javi Guerra, che però, come vi ho detto, ha appena riceuvto la proposta scritta di rinnovo dal Valencia".