Jimenez-Como, Moretto: "Già alcuni club avevano chiesto il giocatore in prestito"

Aggiornamenti di mercato che arrivano da Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco le sue novità su Alex Jimenez:

"Alcuni club avevano cominciato a chiedere il giocatore in prestito, tra cui Roma e Siviglia. E nelle ultime ore si è presentato il Como, che ha manifestato interesse sia all'entourage del giocatore, sia al Milan".

Secondo quanto appreso da MilanNews.it sono continui i contatti tra Milan e Como per Alex Jimenez. Si cerca il modo giusto per la formula dell’operazione. Ricordiamo che il Como vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Classe 2005, Jimenez è stato poco impiegato nel pre-campionato da Massimiliano Allegri, appena 45' in una sola presenza. Nel corso della partita contro la Cremonese il giocatore è stato impiegato a inizio ripresa al posto di Pervis Estupinan e ha rimediato un cartellino giallo. Complessivamente sono 34 le presenze con la maglia del Milan.

I rossoneri fin qui hanno ceduto ben 23 giocatori e altri potrebbero lasciare entro la sessione estiva di mercato. Adli e Bennacer non rientrano nei piani, Chukwueze pur essendo entrato a gara in corso in questa prima giornata di campionato potrebbe andare via. E poi Musah, nel mirino dell'Atalanta qualora gli orobici dovessero cedere Brescianini. A questi si aggiunge pertanto anche Alex Jimenez: di fatto l'estate rossonera 2025 è quella della rifondazione.

