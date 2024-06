Jimenez riscattato ma il Real si tiene la recompra. Simic, può esserci l'addio

vedi letture

Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa il punto su due dei migliori giovani rossoneri, specialmente nell'arco dell'ultima stagione. Si tratta di Alex Jimenez, terzino spagnolo, e Jan Carlo Simic, centrale serbo: entrambi hanno esordito in prima squadra con Stefano Pioli e il calciatore balcanico si è tolto anche lo sfizio di segnare il suo primo gol tra i professionisti. Il futuro dei due talenti però potrebbe essere opposto: uno è certo di rimanere al Milan (almeno la prossima stagione), l'altro potrebbe salutare.

Di ieri la notizia del riscatto del Milan di Alex Jimenez dal Real Madrid. I rossoneri, come scrive la rosea, lo confermano anche per la prossima stagione ed è molto probabile che il calciatore faccia avanti e indietro tra prima squadra e Under 23 in Serie C. Secondo quanto viene riferito il Real Madrid si sarebbe garantito la recompra sia per il 2025 che per il 2026. Per quanto riguarda Simic, invece, potrebbe esserci aria di addio. Il rinnovo di contratto non è ancora arrivato e sul giocatore è piombato il Feyenoord.