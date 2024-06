Joorabchian chiede 15 milioni di commissioni: a quanto si è spinto il Milan

Continua il tira e molla per Joshua Zirkzee che il Milan ha da tempo individuato come l'obiettivo principale per il proprio attacco. E se, come si racconta da tempo, i rossoneri hanno tutta l'intenzione di pagare la clausola da 40 milioni e il giocatore sarebbe interessato a vestire la maglia rossonera, manca ancora l'intesa con l'agente Kia Joorabchian che ha avanzato richieste molto elevate per quanto riguarda le commissioni. Come ricorda Tuttosport questa mattina, il procuratore dell'olandese avrebbe fissato il prezzo a 15 milioni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese a oggi la distanza tra domanda e offerta sarebbe di 5/6 milioni. Infatti il Milan sarebbe arrivato a mettere sul piatto circa 7/8 milioni per le commissioni. E dopo aver fatto metà strada, il club si aspetta che l'altro 50% lo percorra Joorabchian nel senso opposto. Sostanzialmente, viene riportato, la richiesta dell'agente è da leggersi come una sorta di "ringraziamento" per aver inserito una clausola bassa nel contratto di Zirkzee che si può liberare dal Bologna con 40 milioni.