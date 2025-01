Juventus, risalgono le alternative Tomori e Hancko. E si accende la pista parallela Danso

La Juventus cerca due difensori centrali per gennaio, ormai è una situazione nota e che dovrà trovare una nuova evoluzione in queste due settimane di mercato invernale che rimangono alla fine dei giochi.

Come già raccontato, la primissima scelta della Juventus per rimpolpare la difesa a disposizione di mister Motta si chiama Ronald Araujo. Il problema è che con l'infortunio di Inigo Martinez, il nazionale uruguayano ha assunto una nuova importanza e centralità nel progetto tecnico di Flick. E, nonostante l'uomo mercato bianconero Giuntoli sia disposto a mettere sul piatto un investimento da 50 milioni di euro, la strada per arrivare al calciatore del Barça si sta facendo in salita. Come alternative di lusso a Araujo stanno tornando in auge due nomi già emersi in ottica Juve nelle scorse settimane: da una parte David Hancko del Feyenoord, dall'altra Fikayo Tomori del Milan. Allo stato attuale delle cose, però, nessuna delle due società ha ancora aperto a una cessione immediata.

Prende quota intanto una strada parallela di mercato, quella che potrebbe portare Kevin Danso a indossare la maglia della Juventus in questo inverno. Già a un passo dalla Roma nella scorsa estate, sul nazionale austriaco c'è adesso la Juventus. In caso di aperture del Lens a una partenza invernale all'interno di un affare a base prestito, l'affare può davvero decollare.