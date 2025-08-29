Kiwior al Porto in prestito con obbligo di riscatto a 27 milioni totali

Jakub Kiwior si appresta a diventare un nuovo giocatore del Porto. Nel corso di questi ultimi giorni di calciomercato il suo nome è stato accostato anche al Milan, ma il futuro dell'ex Spezia sarà invece in Portogallo.

In queste ore è arrivato il più classico degli 'Here We Go' da parte di Fabrizio Romano, che ha anche svelato cifre e formula dell'operazione tra il Porto e l'Arsenal: prestito con obbligo di riscatto per un pacchetto totale di 27 milioni di euro. Kiwior è atteso in Portogallo nelle prossime 24 ore.