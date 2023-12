Krunic al passo d'addio? Ecco quanto può accettare il Milan dal Fenerbahce

Non si parla solamente di mercato in entrata dalle parti di via Aldo Rossi negli ultimi giorni: è possibile che nel mercato di gennaio ci possa essere anche qualche risvolto per quanto riguarda le operazioni in uscita. In questo senso, l'indiziato numero uno è senza dubbio Rade Krunic, una cui eventuale cessione potrebbe finanziare qualche piccolo investimento anche nella sessione invernale, come quello di Miranda.

Il Fenerbahce è tornato alla carica. Alla fine di agosto, Pioli aveva chiesto che Krunic rimanesse in rossonero e lo aveva fatto diventare titolare: dopo l'infortunio, però, il bosniaco non è stato più lo stesso. Ora è ritornato anche Bennacer e con il buon rendimento di Musah oltre che di Adli, lo spazio per Rade è sempre minore. Così anche lo stesso giocatore, ispirato anche dalla proposta di 3 milioni a stagione, sarebbe rimasto convinto di voler partire. Il Milan potrebbe accettare un'offerta di 10 milioni, che potrebbe portare a bilancio una plusvalenza di circa 8.