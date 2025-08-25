L'agente di Gimenez chiarisce: "Non va da nessuna parte. Tutti i rumors usciti sono fake news"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

L'agente di Santi Gimenez, Rafaela Pimenta, fa chiarezza sulla posizione del suo assistito. Ai microfoni di calciomercato.com ha così dichiarato:

"Gimenez non va da nessuna parte. Tutti i rumors che sono usciti, dal primo all'ultimo, non corrispondono al vero. Sono fake news". 

Particolarmente complicata l'avventura del messicano al Milan. Titolare sabato contro la Cremonese, il numero 7 è stato protagonista di una prestazione non all'altezza, contribuendo suo malgrado al gol dell'1-2 dei grigiorossi. I giudizi delle varie testate sono stati tutti netti: si va dal 4.5 al 5 pieno.
 