L'Al Shabab in trattativa avanzata per Adli. Sul francese anche un club turco ed uno greco

vedi letture

Stando a quanto riferisce FootMercato il Milan è al lavoro per trovare una soluzione per Yacine Adli, centrocampista fuori dal progetto di Max Allegri, dopo che nei giorni scorsi è stato perfezionato il passaggio di Ismael Bennacer in prestito alla Dinamo Zagabria. Per il francese, si legge sul portale transalpino, sono in corso trattative avanzate con l'Al Shabab.

Il club saudita sta cercando di convincere Adli, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Fiorentina. L'ex Bordeaux però in estate ha rifiutato ogni tipo di approccio da parte di club che militano in campionati secondari come quello qatariota o russo. Sempre stando a quanto riferisce FootMercato sul giocatore ci sono anche un club turco ed uno greco, pronti ad affondare nel caso in cui non si concretizzasse il passaggio all'Al Shabab. Adli nel frattempo si sta allenando, ormai da diverse settimane, con il Milan Futuro in Serie D.