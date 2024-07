L'alternativa del Milan a Fofana è Richard Rios, nazionale colombiano, classe 2000 del Palmeiras

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso sul calciomercato del Milan nel suo editoriale per TMW: "Grande soddisfazione nel mondo rossonero, per il capitano neocampione d’Europa. Grande soddisfazione anche perché il Milan non si ferma qui. Continua a spingere forte per Fulkgrug del Borussia Dortmund. Il giocatore ha già dato l’assenso al trasferimento, ora manca la trattativa con i tedeschi, ma il prezzo di partenza non è inarrivabile, anzi: 15 milioni di euro. Il Milan ci pensa seriamente. Come pensa seriamente a Samardzic, in un ruolo dove oggi il Milan potrebbe essere scoperto. Non è una necessità, ma un’opportunità. E il mercato servirà anche a Fonseca per andare avanti di pari passo con la costruzione del nuovo Milan.

Anche a centrocampo e in difesa sono previsti innesti: Fofana è il giocatore su cui il Milan si è mosso da più tempo. Balla ancora un po’ fra domanda e offerta con il Monaco ma il Milan è fiducioso. L’alternativa è Richard Rios, nazionale colombiano, classe 2000 del Palmeiras. Ma attenzione perché le strategie rossonere si incrociano anche con le necessità in difesa. A destra, come sappiamo, è stato trattato Emerson Royal, e al momento la trattativa è in stand by. In mezzo il prescelto è Pavlovic, del Salisburgo. Ma c’è un inserimento anche per Hermoso, a parametro zero, che ancora non ha trovato l’accordo con nessuno (al Napoli piace ma arriva solo se parte qualcuno). Qui nasce un incastro: il Milan (come tutte le squadre) può prendere soltanto due extracomunitari. E dovrà sceglierne due fra Emerson Royal, Rios e Pavlovic.