L'Equipe - PSG, c'è anche Tomori tra le idee per rinforzare la difesa

Secondo quanto riferisce L'Equipe, ci sarebbe anche Fikayo Tomori nella lista dei possibili obiettivi di mercato del PSG per rinforzare in estate la difesa (già chiuso l'arrivo a zero di Skriniar). Oltre al centrale del Milan, ci sono anche Lucas Hernandez del Bayern Monaco, Aymeric Laporte del City, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Axel Disasi del Monaco.