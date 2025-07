L'ex Torino Singo resta il piano B del Milan per la fascia destra

Guéla Doué dello Strasburgo è da settimane il preferito del Milan per la fascia destra. La sua candidatura non è stata spodestata neanche da quell'interesse fulmineo per Marc Pubill, che alla fine è diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.

Come successo per la sinistra, anche a destra è intenzione del Milan mettere a disposizione di Max Allegri la sua prima scelta, ovvero il terzino ivoriano, che comunque resta un profilo piuttosto complicato da trattare, anche perché lo Strasburgo chiede almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino. Il Diavolo è pronto al rilancio, ma stando ai colleghi del Corriere dello Sport resta viva la pista che porta a Wilfried Singo, esterno del Monaco, ex Torino, che all'occorrenza può giocare anche difensore centrale.